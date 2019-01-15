Литовские власти преследуют «человека, который говорит правду»

Вильнюс, , 18:23 — REGNUM «Мы категорически настаиваем на освобождении Альгирдаса Палецкиса и его товарищей и заявляем: «Свободу Альгирдасу Палецкису!», — сообщил председатель белорусского общественного объединения «Отечество» Василий Зеликов, комментируя обстоятельства обращения 14 января к литовским властям с требованием освободить литовского правозащитника и антифашиста.

«Он уже более двух месяцев находится в литовской тюрьме», — констатировал представитель белорусской общественности, оценивая «дело Палецкиса».

Зеликов отметил, что Палецкиса систематически преследуют на родине за его нонконформизм и инакомыслие. Взгляды и убеждения литовского диссидента не вписываются в официальную националистическую мифологию, культивируемую властями Литвы.

Особый резонанс вызвали слова правды, которые Палецкис публично высказал о событиях января 1991 года в Вильнюсе . Зеликов напомнил: «Он тогда чётко сказал, что виновниками являются литовские провокаторы. Он заявил: «Свои стреляли в своих».

Теперь же, отметил лидер белорусского «Отечества», Палецкиса стремятся надолго засадить в тюрьму по «шпионскому делу». Властям постсоветской прибалтийской республики неудобен искренний правдолюб. В Литве «шествуют фашистские молодчики», обратил внимание Зеликов, а антифашисты и противники военного присутствия НАТО бросаются за решётку по сфабрикованным обвинениям.

«Мы точно знаем, что это преследование по политическим мотивам человека, который говорит правду», — подчеркнул Зеликов, указывая на предпосылки «дела Палецкиса».

По словам белорусского активиста, он остался доволен формой общения с заместителем посла Литвы в Белоруссии. Заявление с изложением позиции белорусских НГО было вручено и принято со всем уважением.

«Нам было чётко обещано, что оно будет доведено до литовского руководства», — рассказал Зеликов о подробностях общения с представителями посольства Литвы.

Напомним, 14 января в посольство Литвы в Белоруссии было передано заявление пяти белорусских общественных организаций и объединений, а также одного информационно-просветительского учреждения, потребовавших прекращения политических репрессий в соседней республике и освобождения политзаключённых, среди которых — основатель Социалистического народного фронта Литвы, видный антифашист Альгирдас Палецкис. Литовские дипломаты со всем уважением приняли заявление и пообещали довести до сведения правительства своей страны.

С такими же требованиями 14 января выступили участники пикетирования литовских госучреждений и податели соответствующих петиций в нескольких странах мира, в том числе в Литве (у парламента республики), в Латвии и Эстонии, а в Кишинёве и Тбилиси были поданы обращения. Поступают сведения о поддержке Альгирдаса Палецкиса и других литовских политзаключённых от антифашистов и правозащитников Мексики, Болгарии и других стран.