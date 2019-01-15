Сирийская армия нанесла массированные удары по боевикам в провинции Хама

Дамаск, , 18:15 — REGNUM 14 января Сирийская арабская армия нанесла мощный удар по северной части провинции Хама. Это произошло в ответ на несколько артиллерийских снарядов, выпущенных исламистами по городу Мхарде, который находится под контролем сирийского правительства.

Массированный удар был нанесен из ракетных и артиллерийских систем подразделениями Республиканской гвардии и 4-й танковой дивизии Сирийской арабской армии. Целями были позиции группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Аль-Латамина.

Кроме этого, сирийские военные обстреляли из артиллерии траншеи боевиков вдоль административной границы между провинциями Хама и Идлиб.

В своем официальном заявлении Сирийская арабская армия подчеркнула, что будет реагировать на любое нападение джихадистов, которые не выполняют условия Сочинского соглашения.

Подавляющее большинство военных экспертов считает, что Турция провалила выполнение соглашения по созданию Идлибской демилитаризованной зоны. Кроме того, на сегодняшний день протурецкие группировки сдали практически всю провинцию Идлиб радикальной группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее союзникам.

Дальнейшая судьба Большого Идлиба будет решаться на встрече президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана, которая запланирована на 23 января. Исходя из сложившейся ситуации, речь будет идти о крупномасштабной военной операции сирийской армии при поддержке ВКС РФ в данном регионе.