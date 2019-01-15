Суд в Москве продлил арест задержанным украинским морякам

Москва, 15 января 2019, 18:03 — REGNUM Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинским морякам, задержанным в ходе инцидента в Керченском проливе.
Судья Альбина Галимова постановила удовлетворить ходатайство следствия и продлить арест восьмерым фигурантам до 24 апреля 2019 года.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству ФСБ России. Ранее в пресс-службе Лефортовского суда сообщили, что украинские моряки отказались давать показания, сославшись при этом на положение Женевской конвенции, касающейся обращения с военнопленными.
Напомним, 25 ноября российскими пограничниками были задержали три корабля ВМС Украины, которые грубо вторглись в территориальные воды РФ и пытались без необходимого разрешения пройти из акватории Чёрного моря в Азовское. Члены экипажей судов были арестованы.
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