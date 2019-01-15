La Vanguardia: Трамп пригрозил Турции экономическим опустошением

Мадрид, , 17:46 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил вчера, 14 января, что «опустошит экономически» Турцию, если она атакует курдские силы в Сирии, сообщает испанское издание La Vanguardia. В то же время американский лидер считает, что курды не должны провоцировать турецкое правительство.

«Мы опустошим Турцию экономически, если они атакуют курдов», — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter, одновременно указав на то, что «аналогичным образом не хотелось бы, чтобы курды провоцировали Турцию».

Кроме того, президент США упомянул, что вывод американских военнослужащих из Сирии уже начался. По словам Трампа, уходящие отряды мощно атакуют маленькую территорию, оставшуюся от халифата группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В минувшую субботу, 12 января, Соединенные Штаты приступили к процедурам, необходимым для отзыва 2 тысяч солдат из арабской страны, напоминает La Vanguardia.

Дональд Трамп также отметил, что Россия, Иран и Сирия «были главными странами-бенефициарами от долгосрочной политики США по уничтожению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии». Признал он и выгоды, полученные Америкой. «Но сейчас пришло время вернуть наши войска», — подчеркнул президент.

Незадолго до этого госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он настроен оптимистично в отношении возможности добиться «хорошего результата» при разрешении конфликта между Турцией и курдскими ополченцами в Сирии.

В ходе «круглого стола», проведенного в Абу-Даби в воскресенье, Помпео сказал журналистам, сопровождающим его в поездке по Ближнему Востоку, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган имеет право «защищать свою страну от террористов». При этом он подчеркнул, что курдские ополченцы из Отрядов народной самообороны (YPG) не являются террористами и заслуживают защиты.

«Еще остается множество нерешенных деталей, но я смотрю с оптимизмом на возможность достижения здесь хорошего результата», — отметил госсекретарь.

В декабре Эрдоган объявил о своем намерении начать наступательную операцию на севере Сирии, направленную против YPG — формирования, которое он считает террористическим из-за связей с курдскими повстанцами из Рабочей партии Курдистана (PKK) в Турции. Главным же союзником YPG в ходе наступления на террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были Соединенные Штаты.

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Вывод американских войск из Сирии был отрицательно воспринят курдскими ополченцами, считающими террористическую группировку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не полностью побежденной, указывает испанское издание. Кроме того, курды боятся оказаться беспомощными перед угрозами Турции.