Правительство Южной Кореи инвестирует в платформенную экономику

Сеул, , 18:12 — REGNUM 16 января правительство Южной Кореи планирует провести заседание на тему реализации стратегий инновационного развития, сообщает YTN.

Фактически платформенная экономика — это использование для работы компании внешних платформ и связанных с платформами экосистем, не находящихся в собственности компании и не контролируемых ими.

Правительство планирует инвестировать 1,5 трлн вон в три основные экономические платформы года: данные, искусственный интеллект и водородную экономику.

Рынок Big Data к 2023 году будет увеличен до 30 трлн вон (~$26,8 млрд), кроме того планируется поддержать и развивать 10 начинающих компаний, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта.

В планы правительства Южной Кореи входит поддержание водородной экономики, чтобы сохранить передовые технологии и лидировать на рынке.

Президент Мун Чжэ Ин, 10 декабря во время пресс-конференции объявил, что инвестирует в новом году в платформенную экономику, чтобы реализовать «экономику, ориентированную на людей».