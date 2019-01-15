Вторник, 15 Января 2019 года
18:13:04 МСК

Правительство Южной Кореи инвестирует в платформенную экономику

Политика

Страна утренней свежести за «экономику для людей»

Сеул, 15 января 2019, 18:12 — REGNUM  16 января правительство Южной Кореи планирует провести заседание на тему реализации стратегий инновационного развития, сообщает YTN.

Фактически платформенная экономика — это использование для работы компании внешних платформ и связанных с платформами экосистем, не находящихся в собственности компании и не контролируемых ими.

Правительство планирует инвестировать 1,5 трлн вон в три основные экономические платформы года: данные, искусственный интеллект и водородную экономику.

Рынок Big Data к 2023 году будет увеличен до 30 трлн вон (~$26,8 млрд), кроме того планируется поддержать и развивать 10 начинающих компаний, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта.

В планы правительства Южной Кореи входит поддержание водородной экономики, чтобы сохранить передовые технологии и лидировать на рынке.

Президент Мун Чжэ Ин, 10 декабря во время пресс-конференции объявил, что инвестирует в новом году в платформенную экономику, чтобы реализовать «экономику, ориентированную на людей».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить