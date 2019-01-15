«Роль президента Белоруссии очень важна и для России, и для Украины»

Киев, , 17:26 — REGNUM Украинский политик, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 14 январяпровел переговорыс президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главным предметом беседы было обсуждение той ситуации, которая сложилась на Украине накануне и в ходе президентской избирательной кампании (31 марта в стране должны пройти очередные президентские выборы).

«Президент Белоруссии никогда не был безучастным к ситуации в Украине, неоднократно брал и берет сегодня на себя в том числе и посреднические функции в вопросах мирного урегулирования отношений между Украиной и Россией. И я здесь сторонник того, чтобы поддержать точку зрения Александра Григорьевича, что славянские народы — три славянских народа — должны договориться сами», — заявил журналистам на брифинге сегодня, 15 января, Медведчук.

Далее украинский политик напоминал, что Лукашенко неоднократно пытался, и брал, и берет сегодня на себя в том числе и посреднические функции в вопросах мирного урегулирования отношений между Украиной и Россией.

«И вы знаете, что такая функция реализуется. И, безусловно, я считаю, как сторонник восстановления дружеских отношений с Россией, представитель Украины, что это очень почетная миссия. И она очень важная и необходимая для Украины несмотря на то, что сегодня есть разные политические течения и разные политические оценки этих обстоятельств с учетом и того, что сегодня, к сожалению, большинство населения думает о России, и тех отношений, крайне радикальных, неприязненных отношений между Украиной и Россией…», — сказал Медведчук.

Политик напомнил, что он сам является последовательным и принципиальным сторонником восстановления экономических и политических отношений Украины с Россией.

«И думаю, для того, чтобы достичь мира на Донбассе, для того, чтобы улучшилась экономическая жизнь в стране, безусловно, мы все равно должны прийти и сесть за общий стол (я имею в виду Украину и Россию) для мирного урегулирования и мирного разрешения всех вопросов. И здесь роль Белоруссии является очень важной и неоценимой. И с учетом позиции лично президента Белоруссии господина Лукашенко», — подчеркнул Виктор Медведчук.

Оппозиционный политик также отметил, что позицию Лукашенко уже слышат в Москве, Киеве и Минске, а также в Донецке и Луганске.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что как раз роль президента соседней Белоруссии, она очень важна и для России, и для Украины. Особенно для Украины и для решения того конфликта, который существует сегодня на востоке. Более того, эта активная позиция существует, может быть, она еще открыто и публично не высказывается, в том числе и для СМИ. Но поверьте мне: как человек, который имеет непосредственное отношение к мирному урегулированию, я могу сказать о том, что эта позиция реализуется», — сообщил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В завершение он сообщил, что поддерживает точку зрения Александра Лукашенко, который считает, что славянские народы — три славянских народа — должны договориться сами.

«И учитывая, что в этом конфликте не участвует белорусский народ, ему как раз и может быть отведена эта роль посредника, роль того народа, который может помирить то, что произошло между Украиной и Россией. Это очень важная функция. И это, на мой взгляд, самое главное, в чем нуждаются сегодня Украина как государство и украинский народ», — подчеркнул Виктор Медведчук.

Отметим, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе этой подтвердил свою позицию о необходимости скорейшего урегулирования конфликта на Украине.

«Это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать. Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками», — сказал глава государства.