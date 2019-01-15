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Патрушев не исключает новых провокаций со стороны Украины в 2019 году

Политика

Секретарь Совбеза РФ допускает силовые действия со стороны Киева в Донбассе

Москва, 15 января 2019, 17:34 — REGNUM  Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что власти Украины в 2019 году могут пойти на новые провокаций против России. Об этом он заявил 15 января в интервью «Российской газете».

"Не исключаю появления на Украине в 2019 году новых провокаций против России, поскольку это единственный способ напомнить Украине о себе международному сообществу, прежде всего США и ЕС, доверие которых к Киеву стремительно падает», — отметил Патрушев.

Он подчеркнул, что подобные провокации используются в международных отношениях. В качестве примера Патрушев привёл инцидент в Керченском проливе, послуживший поводом для срыва встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Буэнос-Айресе.

По мнению секретаря Совета безопасности, такие шаги необходимы президенту Украины Петру Порошенко, поскольку «плачевную картину» внутри страны он «пытается откорректировать через своё позиционирование как неутомимого борца с кремлёвской угрозой»

Патрушев также не исключил сценария резкой эскалации вооружённого конфликта в Донбассе и силовых действий в регионе со стороны Киева, отметив при этом, что такое развитие событий будет чревато «серьёзными негативными последствиями для Украины и Запада».

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Антироссийская пропаганда на Украине
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