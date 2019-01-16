Круглый стол: «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим»

Москва, 16 января 2019, 12:18 — REGNUM В пресс-центре REGNUM начался круглый стол на тему «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим».
В работе круглого стола принимают участие российские учёные-востоковеды, политологи и публицисты:
- Колеров Модест Алексеевич;
- Кошкин Анатолий Аркадьевич;
- Демурин Михаил Васильевич;
- Плотников Алексей Юрьевич;
- Павленко Владимир Борисович;
- Ким Ен Ун;
- Микоян Владимир Сергеевич;
- Евсеев Владимир Валерьевич.
На YouTube-канале ИА REGNUM ведётся прямая трансляция мероприятия.
Приглашаем всех присоединиться к просмотру.