Среда, 16 Января 2019 года
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Круглый стол: «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим»

Политика

Прямая трансляция

Круглый стол: «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим»
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
«Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим»

Москва, 16 января 2019, 12:18 — REGNUM  В пресс-центре REGNUM начался круглый стол на тему «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим».

В работе круглого стола принимают участие российские учёные-востоковеды, политологи и публицисты:

  • Колеров Модест Алексеевич;
  • Кошкин Анатолий Аркадьевич;
  • Демурин Михаил Васильевич;
  • Плотников Алексей Юрьевич;
  • Павленко Владимир Борисович;
  • Ким Ен Ун;
  • Микоян Владимир Сергеевич;
  • Евсеев Владимир Валерьевич.

На YouTube-канале ИА REGNUM ведётся прямая трансляция мероприятия.

Приглашаем всех присоединиться к просмотру.

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Курильские острова и Япония
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