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В Раде предложили прочитать депутатам ликбез о пользовании диппаспортами

Политика

Ранее в Грузии депутат Рады Семенченко избежал ареста по подозрению в торговле оружием, воспользовавшись диппаспортом

В Раде предложили прочитать депутатам ликбез о пользовании диппаспортами
Иван Шилов © ИА REGNUM
Верховная рада Украины

Киев, 15 января 2019, 17:51 — REGNUM  Для депутатов Верховной рады нужно провести ликбез о том, как пользоваться дипломатическими паспортами, заявила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, сообщает 15 января «Укринформ».

По ее словам, глава МИД Украины Павел Климкин должен выступить перед украинскими парламентариями и рассказать, как правильно пользоваться дипломатическими паспортами. Например, депутаты должны знать, что «не стоит размахивать дипломатическими паспортами перед лицом полиции», сказала Геращенко.

Напомним, ранее в Грузии был задержан бывший командир одного из добровольческих бандформирований, депутат Верховной рады Семен Семенченко по подозрению в торговле оружием. Однако депутат избежал ареста, воспользовавшись своим дипломатическим паспортом.

Помимо Семенченко были задержаны еще шесть человек, в том числе бывший боевик так называемой «антитеррористической операции» Лука Чхетия.

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Политическая жизнь Украины
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