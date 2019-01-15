Реалистичный взгляд на Россию из Грузии

Авигдор Эскин, , 17:13 — REGNUM

Голоса в поддержку украинской церковной автокефалии поутихли в Грузии. После первых проявлений радости по случившемуся со стороны некоторых политиков и журналистов мы все больше слышим спокойные голоса об уважении правительством позиции собственно Грузинской православной церкви. А Православная церковь Грузии не намерена вмешиваться.

После горячих споров и обсуждений в прессе пришло отрезвление. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась официально поздравлять лидеров Украины с обретением автокефалии. Все это произошло благодаря сказанному вовремя слову лидера оппозиции Нино Бурджанадзе. Она просто напомнила о том, что РПЦ может признать особый статус абхазской церкви на территории этого отторгнутого на данном этапе региона от Грузии.

Как известно, РПЦ не признала де факто отделения Абхазии от Грузии. Это проявление доброй воли по отношению к Грузии и выражение надежды на мир с Грузией и на возврашщение в Грузию отделившихся регионов Абхазии и Южной Осетии. Бурджанадзе напомнила коллегам, что проявление излишнего энтузиазма в отношении украинской автокефалии может оказаться крайне вредоносном для самой Грузии. Безответственные высказывания охваченных эмоциями людей.

Обсуждение внутреннего церковного вопроса далекими от любой религии людьми превратилось уже в полюбившийся спорт, когда циничные телеведущие ругают тех или иных иерархов в соответствии с сиюминутной политической потребой. Это ведь уже пару месяцев, как выучившие странные слова «томос» и «автокефалия» телелицедеи ведут эфирную перебранку на радость самодовольных телеведущих. Особо много они говорили про любимую им подсознательно «анафему».

Казалось бы, религиозные споры и конфликты должны обсуждаться за закрытыми дверями. При спорах об основах веры эмоциональный накал может дойти до уровня безудержного и безостановочного кипения. Вмешательство посторонних по корыстным или узкополитическим мотивам особо опасно в таких случаях.

Мы не ошибемся, если отнесем многие высказывания новоиспеченных экспертов по «томосам», «анафемам» и «автокефалиям» к категрии демагогии, граничащей с клоунадой. На повестке дня раскол внутри православия. Это историческое событие, которое окажет немалое влияние на будущую судьбу православия и христианства в целом. Без особой деликатности и без умения выражать мысли сдержанно и дипломатично нет места публичным обсуждениям. Наипаче, когда обсуждающие — люди далекие от самой религии и ее понимания.

Телевизионные ристалища на тему раскола в православном мире подняли градус кипения до уровня разговоров о войне. То есть, мало того, что религиозные внутренние споры сами по себе приводят к высочайшему эмоциональном напряжению, грозящему затмением разума, так еще приходят телекликуши со стороны с разжиганием ненависти и невежества.

Первые отклики на предоставление автокефалии Украине стали проявлением повышенной эмоциональности в Грузии. Жгучая боль по настигшим Грузию унижениям в девяностых выплескивается часто в претензиях к России. Это возникновение территориального конфликта, это более двухсот тысяч беженцев. И можно понять недовольство Грузии теми или иными действиями Москвы, но часто реакция Тбилиси отличается чувственным перехлестом и забвением собственных интересов.

Патриарх Илья Второй традиционно проводил политику конструктвного диалога и укрепления уз с Москвой. Официальная позиция Грузинской православной церкви по отношению в украинской автокефалии свелась к праву не реагировать. Премьер-министр Мамука Бахтадзе выступил сдержанно, подчеркнув уважение государства к собственным религиозным институтам. Следует заметить в этом контексте, что в Грузии православие имеет в соответствии с законом определенные преимущества по отношению к другим конфессиям. При полно свободе вероисповедания для всех.

Внутриправославные расколы стали в Грузии толчком для предания забвению некоторыми политиками и общественными деятелями собственных национальных интересов. Чувственный перехлест выразился в готовности рубить под собой сук, на котором сидят.

Голос разума Нино Бурджанадзе, напомнивший о возможно пагубных последствиях исступленного антироссийского разгула в прессе, привел к постепенному успокоению. Грузия не собирается поддерживать Украину во внутреннеправославных спорах. Это и жест благодарности по отношению к РПЦ и также — признание первоочередной важности отношений с Россией.

Нежданно и негаданно, но вследствие упомянутого накала страстей и затишья появляются основания для возобновления конструктивного диалога между Москвой и Тбилиси. Его ждут многие.