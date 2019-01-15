Коррупционеры «почистили» Крым почти на 70 миллионов рублей

Симферополь, , 17:11 — REGNUM Ущерб от коррупционных преступлений, совершенных в 2018 году в республике Крым, составил 68,3 миллиона рублей. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по РК.

«Возмещено в ходе предварительного следствия 35 миллионов 199 тысяч рублей, арестовано имущества на 68 миллионов 15 тысяч рублей, то есть приняты меры к обеспечению возмещения всего ущерба», — отметили в СК.

В целом с 2014 года в следственные подразделения поступило 1847 сообщений о коррупционных преступлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года в симферопольском аэропорту был задержан бывший вице-премьер Крыма Олег Казурин за получение крупной взятки — 27 миллионов рублей от одного из крымских застройщиков, который хотел заполучить госконтракт и надеялся на лоббирование интересов в Совмине РК. Суд признал экс-чиновника виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет и шесть месяцев, а также штраф в 56 миллионов рублей. Его преемник Виталий Нахлупин позже также был задержан по подозрению в получении взятки. По словам председателя комитета по противодействию коррупции РК Александра Акшатина, за последние два года в республике из-за коррупционных действий лишились работы более 40 должностных лиц.

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