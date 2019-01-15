Порошенко вновь потребовал, чтобы депутаты Рады изменили конституцию

Киев, , 17:21 — REGNUM Депутаты Верховной рады должны начать заседание с внесения изменений в конституцию Украины, заявила представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко, ссылаясь на слова Петра Порошенко, сообщает 15 января «Укринформ».

Луценко заявила, что Порошенко призвал депутатов Рады сразу же при начале работы внести изменения в конституцию страны о том, что целью Украины является вступление в ЕС и НАТО, а также переименовать Днепропетровскую область.

Напомним, законопроект о внесении в конституцию Украины пункта о том, что страна движется в сторону евроинтеграции, уже прошел одобрение в конституционном суде.

Отметим, что изменения в конституцию, которых требует Порошенко — совершенная формальность, ни на что не влияющая, но при этом дающая возможность киевским пропагандистам утверждать, что Порошенко «ведет Украину в Европу». Реально же никакого движения как не было, так и нет ни в экономическом, ни в политическом плане.