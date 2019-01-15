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Албанский стал вторым государственным языком в Македонии

Политика

В Македонии проживает более полумиллиона этнических албанцев

Скопье, 15 января 2019, 17:07 — REGNUM  Парламент Македонии утвердил закон, согласно которому албанский язык стал вторым государственным в балканской стране, 15 января передает агентство Associated Press.

Закон, ранее раскритикованный президентом Георге Ивановым, но подписанный председателем парламента Талатом Джафери, был опубликован в правительственной газете Македонии.

Согласно закону, албанский язык будет в обязательном порядке использоваться в госучреждениях тех районов Македонии, где численность этнических албанцев превышает 20% населения. В стране проживает более полумиллиона этнических албанцев

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