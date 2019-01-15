Новый замгубернатора прибыл в Липецкую область из Москвы

Липецк, , 16:50 — REGNUM Заместителем руководителя администрации Липецкой области стал бывший зампредседателя правительства Московской области Александр Костомаров. Как сообщила пресс-служба областной администрации, кадровое назначение 14 января произвёл врио главы Липецкой области Игорь Артамонов.

Александр Костомаров с 2012 года занимал должность заместителя начальника, а затем начальника главного управления территориальной политики правительства Московской области, а с 2016 по 2018 год работал заместителем председателя правительства Московской области.

На новой должности в Липецкой области Костомаров будет курировать деятельность управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области, а также областных управлений административных органов и внутренней политики.