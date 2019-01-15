ФСО хочет засекретить свои госзакупки из-за угрозы терактов

Москва, , 16:38 — REGNUM Федеральная служба охраны (ФСО) намерена проводить закупки закрытыми способами — без публикации сведений. Ведомство уже подготовило и внесло на публичное обсуждение поправки в закон о контрактной системе, они опубликованы на Федеральном портале проектов нормативных актов.

Авторы поправок пояснили, что в отношении первых лиц государства и других служащих растет количество угроз, в том числе терактов. Поправки, если их одобрят, обеспечат «гарантированное выполнение мер по осуществлению государственной охраны», обещают разработчики законопроекта.

Закрытые способы закупок позволяют не публиковать на официальном сайте госзакупок никаких документов и сведений. В отдельных случаях необходимо опубликовать только извещение о закупке. Отследить, кто победил во время процедур и в какую сумму обойдется закупка, нельзя. Сейчас проводить только закрытые закупки вправе Минобороны, ФСБ и СВР. Если поправки в контрактную систему примут, к ним прибавится и ФСО.