Комитет рекомендовал Госдуме отказаться от участия в ПАСЕ в 2019 году

Москва, , 16:31 — REGNUM Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал нижней палате парламента принять проект заявления о ситуации в ПАСЕ и не участвовать в работе Ассамблеи в 2019 году, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

ПАСЕ отказалась принимать поправки в регламент, направленные на обеспечение равенства прав всех национальных делегаций.

«ПАСЕ находится в институциональном кризисе. В этом году РФ не должна направлять заявку для участия в ПАСЕ», — заявил глава комитета Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») отметил, что дело не в депутатах, а в избирателях.

«Совет Европы будет и должен уважать права народа России… Ничего катастрофичного из этого не истекает», — указал он.

Совет Думы в четверг, 16 января, примет соответствующее решение.