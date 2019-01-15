Компетентность госструктур Таджикистана «с каждым годом ухудшается»: мнение

Евгения Ким, , 18:25 — REGNUM

«Я продолжу доказывать свою невиновность», — находящийся в Грузии Хайрулло Мирсаидов прокомментировал ИА REGNUM решение Ходжентского городского суда, который заочно приговорил журналиста к восьми месяцам лишения свободы.

По мнению собеседника редакции, такой приговор был формально необходим, чтобы служба исполнения наказаний Таджикистана «не была обвинена в халатности».

"Именно они были ответственны за то, чтобы я не покидал страну. Они обратились в суд, чтобы обелить себя. Они, без сомнения, понимали, что своими действиями вынуждают меня к тому, чтобы я не вернулся в страну. О таком развитии событий я знал еще три месяца назад, когда только покидал Таджикистан», — сказал Мирсаидов.

Он объяснил свой отъезд тем, что «первое решение суда было изначально незаконным и абсолютно несправедливым».

«Я в суде доказал свою невиновность на 200%. Но те условия, которые поставила вторая инстанция — за два месяца оплатить порядка $9 000 штрафа, при этом устроиться на работу и 20% от зарплаты выплачивать государству — это было просто невыполнимо. В Таджикистане нет работы, на которой можно столько заработать», — подчеркнул журналист.

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Хайрулло Мирсаидов выразил уверенность в том, что «в конечном итоге, после того, как он бы не выполнил эти условия — его бы вернули в тюрьму».

"Опасаясь за свою безопасность, я покинул страну. Сейчас я нахожусь в Грузии, прохожу тут лечение. Несмотря на это, я выполнил незаконное решение суда о выплате штрафа в $9 000. Но, судя по всему, для обвинителей это было неважно, так как второй приговор мне был вынесен заочно. Я продолжу судиться и доказывать свою невиновность», — добавил он.

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Отвечая на вопрос о причинах возникновения ситуации, Мирсаидов сказал, что «едва ли это дело напрямую связано с последними годами его работы в качестве журналиста, ведь он писал в основном для иностранных СМИ».

"Все завертелось после моего открытого письма президенту страны, и только потому, что в это дело была вовлечена прокуратура . Вероятно, они не рассчитывали на такой шум вокруг моего заявления. Может быть, они думали, что со мной, так же как и со всеми остальными, кто противостоял государственным структурам, они справятся, и дело закончится «быстро и гладко», — пояснил журналист.

Однако он вспомнил, что после его ареста в декабре 2017 года «к делу подключились и чиновники разного уровня, работу которых он неоднократно критиковал за 17 лет своей журналистской деятельности».

«Недавно я случайно узнал, что один такой человек, о котором я писал пять или шесть лет назад, после публикаций в СМИ потерял работу. Правда, сейчас он вернулся. Работает так же, во власти, на хорошей должности, только в другой структуре. И он очень старался, чтобы я не вышел из тюрьмы. Можно себе представить, сколько людей, подобных ему, подключились к моему делу», — пояснил Мирсаидов.

Он добавил, что если бы у него была возможность встретиться с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, то он «рассказал бы, что происходит на среднем и низшем уровне государственных структур».

"Хотя… он об этом знает, до него доходит эта информация. На больших заседаниях он часто критикует работу чиновников. Но, к сожалению, «воз и ныне там». Критикой всё и ограничивается, а реальных изменений системы нет».

По мнению журналиста, проблема в том, что основной костяк чиновников и сотрудников правоохранительных органов «нанимается на работу по родственному принципу и благодаря коррупционным схемам, которые широко распространены в этой среде».

"Об этом все знают — вплоть до расценок и людей, которым нужно занести конверты с деньгами. Эта ситуация приводит к тому, что уровень компетентности госструктур с каждым годом ухудшается. В системе работают очень неграмотные люди. Когда я с ними сталкивался — был в шоке от их уровня образования», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что журналист и руководитель сборной КВН Таджикистана Хайрулло Мирсаидов был арестован 5 декабря 2017 года после того, как он обвинил экс-руководителя управления по делам молодежи и спорта Согдийской области во взяточничестве.

В июле 2018 года Мирсаидова признали виновным по трем статьям уголовного кодекса — «Присвоение и растрата государственных средств», «Подделка документов» и «Распространение лживой информации». Приговор суда — 12 лет лишения свободы — вызвал широкий резонанс за пределами страны.

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В августе того же года приговор был изменен — вместо тюремного срока журналист должен был выплатить штраф, отчислять 20% заработка в госбюджет и выполнять общественные работы. Также Мирсаидову запретили покидать территорию города.

В настоящий момент журналист находится в Грузии, где проходит курс лечения.