Возможен ли прорыв в российско-японских отношениях — или лучше не надо?

Токио, , 05:34 — REGNUM Во многих рассуждениях по поводу российско-японских переговоров есть ошибочная позиция, будто это процесс двусторонний. Насколько объективнее выглядит картина этих переговоров, если учесть реально существующую зависимость Японии от западного военно-политического и экономического блока, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

Политика западного блока в отношении России состоит в политическом, пропагандистском и санкционном давлении, в таких условиях переговоры с частью этого блока — причем частью, глубоко зависимой от мнения «старшего брата», — дело достаточно двусмысленное. Какой «прорыв» возможен в российско-японских отношениях без того, чтобы Япония покинула нынешнюю блоковую принадлежность к объединенному против России Западу?

Подобный сценарий — «Япония делает уступки России вопреки воле США» — выглядит прекраснодушными мечтаниями. А уступки Японии со стороны России в условиях санкций и давления будут выглядеть, — если, не дай Бог, случатся, — унизительной капитуляцией, за которой последует только череда дальнейших претензий, теперь уже с надеждой на исполнение.

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