Порошенко обвинил УПЦ в создании «пятой колонны»

Луцк, Украина, , 16:08 — REGNUM «Украинские политики, которые обещают «немедленно принести мир», могут только капитулировать и сдать Украину «в российское ярмо». Об этом 15 января заявил президент Украины Петр Порошенко, во время выступления в одном из храмов г. Луцк (Волынская область).

«Сейчас кто-то обещает немедленно принести мир. Мир не зависит от украинских политиков. Они могут принести только поражение, только капитуляцию, только сдачу Украины, только возвращение Украины в «российское ярмо». Но украинцы больше никогда этого не допустят. Именно поэтому мы идём своим собственным путём, имеем собственную церковь, имеем обозначенный путь в Европу, имеем огромную поддержку людей», — сказал Порошенко.

Он заверил, что статус метрополии говорит о «независимости Православной церкви Украины».

«Сейчас кого-то корежит, что у нас есть томос, кому-то не нравятся наши благодарные молитвы, когда мы благодарим за это господа. Кто-то ищет в этом томосе отсутствие автокефалии, и не найдете. И не слушайте инструкций из Москвы, они точно не доведут до добра. Ищут, что метрополия — это не самостоятельность. Не правда», — рассказал Порошенко.

При этом глава государства обвинил Украинскую православную церковь в попытке создать на Украине «пятую колонну».

«В то же время я согласен, что церковь должна быть отделена от государства, особенно от иностранного государства. Когда из-за границы церковь получает инструкции и создает «пятую колонну», — добавил он.

Он также пообещал защитить приходы УПЦ и ПЦУ.

«Я как президент гарантирую, что тот, кто примет решение остаться в церкви, которая сохраняет единство с российской церковью, это его выбор. Нравится или не нравится, его выбор будет защищен. Но я также гарантирую защиту каждому и каждому приходу, который примет решение присоединиться к новой церкви. Сейчас только на Волыни восемь приходов сразу, после получения томоса, выразили готовность перейти в нашу церковь», — подытожил Порошенко.

Напомним, 15 января представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко заявила, что на Украине около 70 церковных приходов УПЦ перешли в состав ПЦУ. 9 января в Стамбуле члены синода Вселенского патриархата подписали томос об автокефалии ПЦУ. 6 января в Стамбуле Варфоломей вручил томос предстоятелю ПЦУ, митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию. 7 января, в Рождество по восточному обряду, в Софийском соборе в Киеве прошла первая служба ПЦУ.