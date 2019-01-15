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Политолог: Германия всё больше и больше разочаровывается в США

Политика

В ФРГ набирают вес антиамерикански настроенные элиты

Москва, 15 января 2019, 16:41 — REGNUM  В Германии крепнет убеждение, что Берлин должен начать оппонировать Вашингтону, полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 15 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя усилия американской дипломатии в ФРГ повлиять на немецкие компании, участвующие в реализации проекта «Северный поток — 2», и заставить их отказаться от него. В противном случае Вашингтон предупреждает их о возможных санкциях.

«Мы наблюдаем множество примеров очень активного, разновекторного и агрессивного давления со стороны США на своих младших партнёров, — полагает политолог. — Не будем забывать историю с прослушкой германских политиков американскими спецслужбами. Чем немцы ответили? Ничем! Есть большие сомнения относительно того, что Германия и теперь сможет адекватно ответить».

Однако, как полагает Шаповалов, в ФРГ накапливается недовольство.

«Факт американского давления на германский бизнес будет очередным и очень серьёзным увесистым аргументом в пользу той части немецких элит, которые считают, что надо переходить к оппонированию США, — сказал эксперт. — Германия всё более и более разочаровывается в США как в лидере западного мира и понимает, что интересы США и ФРГ расходятся и порой даже противоречат друг другу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американский посол в Германии Ричард Гренелл письменно предупредил компании, оказывающие поддержку энергетическому сектору России, о возможных ограничениях, которые повлечёт за собой участие в соответствующих проектах. Речь идёт о газопроводах «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Позже представитель Гренелла в связи с этим заявил, что данное послание является чётким выражением политической позиции США.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол США пригрозил компаниям ФРГ санкциями из-за «Северного потока — 2»

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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