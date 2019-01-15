Глава Modem о дебатах во Франции: «Ни одна дверь не должна быть закрыта»

Париж, , 16:24 — REGNUM Бывший министр юстиции Франции и глава партии «Демократическое движение» (Modem) Франсуа Байру заявил, что «ни одна дверь не должна быть закрыта» во время национальных дебатов, которые дают «возможность пересмотреть политику Франции», сообщает Le Figaro.

В эфире радиостанции RTL Франсуа Байру подчеркнул, что «ни одна дверь не должна быть закрыта, ни один вопрос не должен быть удален из списка» в ходе великих национальных дебатов, инициированных президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член другой политической партии во Франции «Национальное объединение» Джордан Барделла заявил, что «национальные дебаты», анонсированные исполнительной властью во Франции, «это пустая болтовня».

Подробности: Член партии RN назвал «пустой болтавней» национальные дебаты во Франции