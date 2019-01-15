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Глава МИД Сирии принял спецпосланника ООН в Дамаске

Политика

Валид Муаллем заявил о готовности сотрудничать с Гейром Педерсеном

Дамаск, 15 января 2019, 15:58 — REGNUM  Первая встреча министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема и нового спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена состоялась в Дамаске. Стороны обсудили мирное урегулирование сирийского кризиса, говорится в сообщении, опубликованном 15 января на странице МИД Сирии в Facebook.

Сирийский министр заявил о готовности сотрудничать с новым спецпосланником ООН ради достижения политического урегулирования и выстраивания межсирийского диалога. Муаллем также выразил надежду, что сотрудничество Дамаска с международной организацией окончательно уничтожит терроризм и прекратит незаконное присутствие зарубежных сил на территории страны.

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Педерсен пообещал всеми силами приближать разрешение кризиса и подчеркнул приверженность ООН «суверенитету, независимости, территориальной целостности Сирии и единству ее народа».

Как сообщало ИА REGNUM, 63-летний Педерсен был официально назначен спецпосланником генсека ООН по Сирии осенью 2018 года. Ранее занимавший этот пост Стаффан де Мистура ушел в отставку по причинам личного характера.

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Мирное урегулирование в Сирии
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