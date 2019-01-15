Трамп: К границе США движется очередной караван мигрантов

Вашингтон, , 15:56 — REGNUM Очередной караван латиноамериканских мигрантов направляется в США из Гондураса заявил 15 января президент США Дональд Трамп, призвав своих политических противников перестать играть в политические игры.

Соответствующее заявление глава Белого дома сделал на своей странице в Twitter.

«Из Гондураса к нашей южной границе направляется новый большой караван. Скажите Нэнси и Чаку, что беспилотник, который будет летать на границе, их не спасет», — написал Трамп, имея в виду спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера.

«Сработает только стена. Только стена или стальной барьер обеспечат безопасность нашей страны», — подчеркнул он. — Пора перестать играть в политические игры и возобновить работу правительства».

Напомним, 22 декабря 2018 года федеральное правительство США частично приостановило из-за того, что в бюджете недостаточно средств. Прекращение работы произошло из-за разногласий между Республиканской и Демократической партиями относительно бюджета. Глава Белого дома требовал, чтобы в него были включены средства на постройку стены на границе США и Мексики.