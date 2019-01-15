Вторник, 15 Января 2019 года
15:56:42 МСК

Трамп: К границе США движется очередной караван мигрантов

Политика

Только стена обеспечит безопасность страны

Вашингтон, 15 января 2019, 15:56 — REGNUM  Очередной караван латиноамериканских мигрантов направляется в США из Гондураса заявил 15 января президент США Дональд Трамп, призвав своих политических противников перестать играть в политические игры.

Соответствующее заявление глава Белого дома сделал на своей странице в Twitter.

«Из Гондураса к нашей южной границе направляется новый большой караван. Скажите Нэнси и Чаку, что беспилотник, который будет летать на границе, их не спасет», — написал Трамп, имея в виду спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера.

«Сработает только стена. Только стена или стальной барьер обеспечат безопасность нашей страны», — подчеркнул он. — Пора перестать играть в политические игры и возобновить работу правительства».

Напомним, 22 декабря 2018 года федеральное правительство США частично приостановило из-за того, что в бюджете недостаточно средств. Прекращение работы произошло из-за разногласий между Республиканской и Демократической партиями относительно бюджета. Глава Белого дома требовал, чтобы в него были включены средства на постройку стены на границе США и Мексики.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить