Пчелы против меда: украинские греко-католики «очистятся от влияния Запада»?

Киев, , 04:03 — REGNUM Оказала ли безапелляционность, проявляемая Украиной в политических вопросах, влияние и на отдельных представителей украинских церквей, стремящихся быть «самыми независимыми»? О том, какие выводы можно сделать из заявлений главы Украинской греко-католической церкви архиепископа Святослава Шевчука, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

«Хорошей радостной перспективой» назвал УГКЦ возможное единение своей церкви с новосозданной украинской. Интересно, что некое «общее наследие Киевского христианства» для Шевчука может стать той почвой, на которой произойдет очищение от внешних влияний: для новосинтезированного «православия» — от влияния московского, а для грекокатоликов — от западного.

Звучит это невероятно в устах главы церкви, созданной для продвижения политики Ватикана на Восток еще в конце XVI века. Но если под «избавлением от московского влияния» Шевчук подразумевал возможный отказ ПЦУ от реформ патриарха Никона 1654 года, то картина получается еще ярче: невиданное еще «самостоятельное украинской христианство» сможет таким образом решительно освободить себя от влияний Москвы, Ватикана и Константинополя одним махом. Хотя, может быть, все эти мощные замахи делаются для того, чтобы сигнализировать о существовании некоторых украинских обид, например, по поводу непризнания Ватиканом украинской точки зрения на гражданский конфликт на востоке Украины.

Читайте статью Союз УГКЦ и ПЦУ: без Ватикана, Константинополя и Москвы?и другие статьи Станислава Стремидловскогопо церковно-политическим вопросам.