Зимбабве ждёт российские компании на своих нефтяных месторождениях

Москва, , 15:43 — REGNUM Власти Зимбабве приглашают российские компании обсудить возможность разработки месторождений нефти и газа на территории, граничащей с Мозамбиком. Об этом заявил президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва.

Он отметил, что пока бурением этих месторождений занимается австралийская компания Invictus.

«Но мы не должны это ограничивать только одной компанией. Мы бы хотели, чтобы другие компании приходили и также участвовали в этом», — приводит РИА Новости слова главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время президент Зимбабве находится с визитом в Москве. Сегодня, 15 января, переговоры с ним проведёт президент России Владимир Путин. Главы двух государств намерены обсудить актуальные международные проблемы, а также вопросы дальнейшего развития российско-зимбабвийских отношений.

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Добавим, что в настоящее время в Зимбабве зафиксирована наибольшая за последнее десятилетие нехватка топлива. Для того, что чтобы покрыть дефицит, вызванный увеличившемся спросом и повсеместной контрабандой, в стране более чем в два раза решили повысить цены на бензин и дизель. Глава государства обвинил в возросшем спросе соседние страны, которые, пользуясь низкой ценой на топливо в Зимбабве, активно вывозят его из страны. Граждане Зимбабве восприняли эти новости очень остро.

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