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В Германии задержан подозреваемый в шпионаже

Политика

Предполагаемый шпион работал военным лингвистом и советником

Карлсруэ, Германия, 15 января 2019, 15:46 — REGNUM  В вооруженных силах Германии (бундесвере) выявлен и арестован предполагаемый иранский шпион, передает канал n-tv со ссылкой на сообщение генеральной прокуратуры ФРГ.

По словам генерального прокурора, арест подозреваемого состоялся 15 января «в Рейнланде». Арестованному Абдулу Х.С., 50-летнему гражданину Германии афганского происхождения, предъявлены обвинения в шпионаже в пользу Ирана. Это статья №99 Уголовного кодекса ФРГ. Ордер на арест был выдан 6 декабря 2018 года.

«Обвиняемый был военным лингвистом и региональным советником бундесвера, — заявили в прокуратуре. — В таком качестве он передавал сведения иранской разведывательной службе».

Как отмечает издание Der Spiegel, под «иранской разведывательной службой» нужно понимать министерство информации и национальной безопасности Ирана (MOIS).

Это не первый случай предполагаемого шпионажа в пользу Ирана в Германии. В июле 2016 года суд Берлина приговорил 32-летнего иранца к двум годам тюремного заключения за шпионаж. Его обвинили в сборе информации об иранской оппозиции для MOIS. Он был депортирован в Иран после частичного отбывания приговора в феврале 2018 года. В марте 2017 года в Берлине по делу о шпионаже был осужден уроженец Пакистана.

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Спецслужбы и шпионаж
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