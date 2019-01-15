Правительство Украины: «Секс-расписки» могут сыграть злую шутку с жителями

Киев, , 15:55 — REGNUM Жителям Украины не нужно писать расписок для вступления в интимную близость, заявила правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко, сообщило 15 января информационное агентство «Укринформ».

Она предложила прекратить шутки на эту тему, поскольку они, по её мнению, ранят чувства жертв сексуального насилия.

«Хочу также акцентировать внимание тех шутников, которые пишут о «расписках» — наличие расписки может сыграть злую шутку, потому что она может быть рассмотрена как написанная под принуждением», — подчеркнула Левченко.

Напомним, с 11 января на Украине вступили в силу поправки в уголовный кодекс, которые кардинально меняют определение изнасилования и избавляют следствие от поиска доказательств принудительного характера полового акта.

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Закон породил массу шуток, однако юристы уверены, что он открывает огромное пространство для шантажа и произвола со стороны сотрудников правоохранительных органов. Эксперты опасаются, что криминализация межполовых отношений приведёт к ещё более интенсивному вымиранию Украины.

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