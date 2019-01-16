День зависимости: куда заведет Украину константинопольский томос

Киев, , 03:36 — REGNUM Автокефалия для всякой Церкви то же, что и суверенитет для государства: если Церковь самостоятельная (автокефальна), то и власть она осуществляет, исходя из собственных соображений. О чем же сигнализирует январский томос, данный Украине патриархом Константинопольским? О том, как под предлогом «обретения самостоятельности» новосозданная украинская Церковь загоняет себя и потенциальную паству в окончательную зависимость от внешнего управления, рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Быть самостоятельной для Церкви значит полностью определять в своей юрисдикции верховенство, легитимность, полноту и независимость собственных решений. Если принять во внимание то, как с этими вопросами обращается автор дарованного Украине документа, то видно, что ни один из данных пунктов не подразумевается к исполнению иерархами запланированной «Святейшей Церкви Украины» (СЦУ).

Все вопросы, относящиеся к понятию самостоятельности, Константинопольский патриарх решительно переводит под свою юрисдикцию и, разумеется, юрисдикцию своих будущих преемников. Мало того, томос прицеливается не только на украинскую территорию, но и на те альтернативные православию структуры, которые киевские раскольники создали в Евросоюзе. Интересные перспективы, не правда ли?

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