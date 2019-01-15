В Литве репутацию всей мировой атомной энергетики связывают с БелАЭС

Вильнюс, , 15:32 — REGNUM Белорусская АЭС может нанести удар по репутации атомной энергетики во всем мире, если на ней не будут соблюдаться требования безопасности и международные конвенции, заявил литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, сообщает сегодня, 15 января, литовское новостное агентство BNS.

Об этом он заявил во время своего выступления на форуме Atlantic Council в Объединенных Арабских Эмиратах.

«От решения этого вопроса в Белоруссии фактически зависит будущее репутации мировой атомной энергетики. То, как этот проект развивается, хотя Белоруссия как государство обладает таким правом, не удовлетворяет нас и не соответствует международным конвенциям», — заявил Вайчюнас.

При этом он сказал, что Минск, по его мнению, обязан выполнить «хотя бы» рекомендации миссии ENSREG по стресс-тестам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миссия Еврокомиссии ENSREG в 2018 году как раз в целом положительно оценила результаты стресс-тестов на БелАЭС, что в Литве некоторые обозреватели назвали полным поражением страны в борьбе с БелАЭС, однако СМИ Литвы попытались нивелировать эти выводы, сосредоточившись на рекомендациях миссии, которые также были, однако это нормальная практика при проведении абсолютно всех стресс-тестов без исключения. В Литве же сам факт рекомендаций попытались представить как доказательство «небезопасности БелАЭС».

Напомним, в Литве БелАЭС официально названа «угрозой национальной безопасности», а Литва законодательно запретила попадание электроэнергии с БелАЭС на свой рынок.