El Pais: Брюссель рассматривает продление выхода Британии из ЕС

Мадрид, , 15:25 — REGNUM Сегодня, 15 января, парламент Великобритании голосует за соглашение о выходе страны из Евросоюза, ставшее результатом переговоров правительства Терезы Мэй и его европейских партнеров. Вероятность того, что текст документа будет отвергнут, ставит под сомнение календарь Брексита, который предусматривает завершение процесса 29 марта, пишет испанское издание El Pais.

Брюссель уже приступил к изучению политических и юридических формулировок, которые потребуются, чтобы согласовать возможную отсрочку. При этом в ЕС настаивают на том, что осуществление любых решений зависит от Лондона.

Вариант, который сейчас имеет поддержку в Брюсселе — продлить период переговоров насчет Брексита в соответствии со статьей 50 Договора о ЕС. «Пахнет решением в пользу задержки», — поделился своим прогнозом источник издания в европейских структурах. Хотя вчера Мэй подчеркнула, что у нее нет намерения добиваться подобной отсрочки, едва ли за те два месяца с небольшим, которые остаются до истечения подготовительного периода, ей удастся убедить британских парламентариев одобрить ее план Брексита.

В любом случае возможное продление сроков должно быть запрошено Лондоном и единогласно принято остальными 27 членами Евросоюза. Такая единодушная поддержка в принципе достижима, считает El Pais, однако некоторые страны, в числе которых Испания и Франция, уже обозначили свое желание сделать отсрочку как можно более короткой, чтобы не увеличивать неопределенность, наносящую ущерб интересам граждан и предприятий.

Европейские сторонники ограниченного продления переговоров указывают на то, что они должны охватывать период только до первой недели июля, на которую намечено формирование нового Европарламента после выборов 26 мая. Такое решение позволит предотвратить проведение соответствующего голосования в Соединенном королевстве, представителям которого придется покинуть зал заседаний практически сразу же.

Тем не менее источники испанского СМИ в Евросоюзе не исключают и более длительную отсрочку, признавая юридическую сложность ее согласования с обновлением Европейского парламента, в котором Великобритания уже не должна по сути участвовать. До сегодняшнего дня ни один из рассмотренных вариантов — от продления срока полномочий нынешних британских европарламентариев до совсем уже фантастического переноса общеевропейских выборов — не стал решением проблемы.

Представители дипломатических кругов отмечают, что неудачный выход из ситуации «сделает всю будущую законодательную деятельность Европейского парламента подверженной оспариванию со стороны граждан Британии и других европейских стран, приведет к неприемлемой неустойчивости законодательной структуры Евросоюза». Впрочем, Брюссель на текущий момент допускает достижение такого соглашения, которое сгладит все острые углы.