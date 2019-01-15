Эрдоган заявил о встрече с Путиным «один на один»

Анкара, , 15:24 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится с высокой долей вероятности 23 января, в ходе визита последнего в Москву. Об этом турецкий лидер заявил 15 января журналистам в Анкаре.

По словам главы турецкого государства, он встретится с Путиным один на один, кроме того, Эрдоган сообщил, что позднее состоится трехсторонний саммит с участием президента Ирана Хасана Рухани, однако дата этой встречи пока окончательно не утверждена.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что в начале 2019 года в России пройдет встреча президентов РФ, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани.

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