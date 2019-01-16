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Разоблаченная сказка о ссоре КНР и КНДР в свете противостояния с США

Политика

Какую стратегию может предпочесть Ким Чен Ын на следующих переговорах с президентом США Дональдом Трампом?

Разоблаченная сказка о ссоре КНР и КНДР в свете противостояния с США
Иван Шилов © ИА REGNUM
США, КНДР и Китай

Пекин, 16 января 2019, 02:01 — REGNUM  Новый визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Китай, состоявшийся 8 января, может сигнализировать о подготовке руководства КНДР и КНР к следующему раунду переговоров с США о денуклеаризации. Какую стратегию может предпочесть Ким Чен Ын на следующих переговорах с президентом США Дональдом Трампом и в чем состоит интерес Китая, рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

До 2018 года взаимные официальные контакты Китая и Северной Кореи не отличались высокой интенсивностью. Звучали даже экспертные догадки об имевшей место «глубокой ссоре» между двумя этими странами. Но эпизод с противодействием давлению США по вопросу ядерных испытаний в КНДР расставил все на свои места. За горячий 2018 год отсутствие контактов компенсировалось с лихвой, переговоры Ким Чен Ына с президентом США или главой Южной Кореей Мун Чжэ Ином предварялись его встречами с китайским коллегой.

Теперь же Пекину и Пхеньяну предстоит решить, каким образом получить максимальную выгоду на переговорах, реализовав достигнутый в прошлом году потенциал. Денуклеаризация Кореи зависит во многом и от того, на какие уступки Вашингтон согласен пойти в отношении Пекина.

Читайте статью Дональд Трамп между Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном и другие публикации Владимира Павленко по международной политике.

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