Украину призывают вести прямые переговоры с РФ, ДНР и ЛНР

Киев, , 15:20 — REGNUM Украинский депутат, лидер парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко призвал Киев начать прямые переговоры с Москвой и республиками Донбасса, чтобы завершить военный конфликт. Соответствующее заявление Бойко сделал 15 января в кулуарах Верховной Рады.

По его словам, Украине не нужно «прятаться» за Германию, Францию и ОБСЕ, которые выступают посредниками в переговорах с Россией.

«Не может быть мира без прямых переговоров со всеми сторонами конфликта — это и непризнанные республики, это и Российская Федерация. Не нужно прятаться за каким-то посредничеством, это важно. Должны быть прямые переговоры, если мы хотим достичь мира», — сказала Бойко.

Он выразил опасения, что конфликт на Донбассе затянется на десятилетия, как в Нагорном Карабахе.

«Другого пути нет. Посмотрите, что делается в Азербайджане и Армении. Прогресса нет, в Нагорном Карабахе 27 лет идет война. И что, мы хотим такой судьбы для Украины? Поэтому я выступаю за прямые переговоры», — сказал Бойко.

Депутат также проинформировал, что его политсила не поддержит законопроект №4128 относительно смены церковными приходами своего религиозного центра.

«Мы будем против любых вмешательств власти в дела церкви, в том числе законодательных. Мы будем голосовать против этого законопроекта, потому что считаем, что такими вещами отвлекают общество от экономических провалов, политического кризиса, войны на востоке.

А то, что вопрос церкви используется действующим президентом как элемент предвыборной кампании — это позор, это неправильно, это путь к религиозному конфликту. Это противоречит Конституции, когда парламент рассматривает церковные дела. Не может парламент вмешиваться в дела церкви. По Конституции государство отделено от церкви», — напомнил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко призвала Верховную Раду принять проект закона №4128 относительно смены церковными приходами своего религиозного центра. По её словам, принятие закона позволит избежать религиозных конфликтов на Украине.

«Уже около 70 приходов перешло из Украинской православной церкви Московского патриархата в нашу независимую автокефальную украинскую церковь. Поэтому задача Украины — сохранить межконфессиональный мир, предусмотреть наиболее приемлемую для украинского общества прозрачную модель такого перехода приходов… Глава государства отмечает важность инициативы спикера Верховной Рады Андрея Парубия относительно поддержки и внесения на рассмотрение парламента законопроекта, который обеспечит фундаментальное и прозрачное право религиозных общин на смену своего подчинения», — сказала Луценко.

Напомним, 16 января 2019 года в Минске планировалось провести очередное заседание участников трехсторонней (Россия, Украина, ОБСЕ) контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.