МИД Канады призвал граждан быть предельно осторожными в КНР

Оттава, , 15:29 — REGNUM МИД Канады призвал жителей страны, отправляющихся в Китай, быть «очень осторожными» с местными законами после вынесения 14 января 2019 года смертного приговора канадцу, заявляющего о своей невиновности, сообщает Le Figaro.

«Будьте предельно осторожны в Китае из-за риска произвольного применения местных законов», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как ранее передавало ИА REGNUM, житель Канады Роберт Ллойд Шелленберг, 36 лет, был приговорен в 2018 году к 15 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Однако приговор, вынесенный в конце декабря, китайское правосудие сочло слишком «снисходительным» и заменило на смертную казнь. Сам Роберт Ллойд Шелленберг заявляет о своей невиновности.

Подробности: Апелляция принята: Китай заменил канадцу 15 лет тюрьмы на смертную казнь