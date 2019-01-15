Украинские националисты пикетировали консульство РФ в Одессе

Одесса, Украина, , 14:53 — REGNUM В Одессе у стен генконсульства Российской Федерации прошла акция националистов, посвященная поддержке находящихся под арестом в России украинских моряков. Об этом сообщает 15 января издание «Думская».

Отмечается, что участники акции попытались забросать здание банками с красной краской, однако в происходящее вмешалась полиция.

«В итоге краска разлилась на асфальт и участников акции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что задержанные в Керченском проливе за нарушение госграницы России украинские моряки отказались давать показания. В ходе судебного заседания украинские граждане отказались отвечать на вопросы «в соответствии со статьей 17 Женевской конвенции». Напомним, Женевская конвенция касается только обращения с военнопленными.

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