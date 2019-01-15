РФ предложила Венесуэле неформальный план по оздоровлению экономики страны

Москва, , 14:46 — REGNUM Москва предложила Каракасу неформальный план по оздоровлению экономики Венесуэлы, заявил 15 января заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.

По его словам, Москва сделала неформальное предложение, поскольку после таких консультаций готовится проект заключения, на которой реагируют партнеры.

«В конечном итоге это должен быть продукт, согласованный и консультантами, и реципиентом помощи. Иначе это бессмысленно все», — заявил в интервью РИА Новости Сторчак.

Он добавил, что соответствующий департамент министерства финансов РФ находится в контакте с венесуэльскими властями.

Напомним, Венесуэла переживает глубочайший политический и экономический кризис. Инфляция в Венесуэле в прошлом году составила почти 1 700 000%. В августе в стране была объявлена деноминация.

Читайте также: Инфляция в Венесуэле за 2018 год составила 1700000%