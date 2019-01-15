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ФРГ: в случае провала голосования по Brexit переговоры с Лондоном возможны

Политика

Тем не менее значительных изменений в существующее соглашение ожидать не стоит

ФРГ: в случае провала голосования по Brexit переговоры с Лондоном возможны
Иван Шилов © ИА REGNUM
Brexit

Берлин, 15 января 2019, 14:43 — REGNUM  Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас указал на возможность новых переговоров между Великобританией и ЕС в случае провала предложенного премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй соглашения с Брюсселем по Brexit, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением дипломат выступил в Европейском парламенте во время общения с журналистами. Он тем не менее исключил внесение каких-либо значительных изменений в соглашение.

«Если сегодня все пойдет из рук вон плохо, дальнейшие переговоры возможны», — подчеркнул он.

Напомним, голосование по проекту соглашения между Лондоном и Брюсселем об условиях выхода Великобритании из ЕС пройдет 15 января в британском парламенте. Более трети парламентариев в Консервативной партии страны заявили о том, что не поддержат соглашение с ЕС.

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