«Ошеломляющее кадровое решение» — о новых назначениях в Смольном

Санкт-Петербург, , 14:39 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял «очень сильное, можно сказать, ошеломляющее кадровое решение». Об этом заявил 15 января корреспонденту ИА REGNUM известный российский политолог и политтехнолог Марат Баширов, комментируя серию новых назначений в Смольном.

Напомним, Александр Беглов назначил новых глав четырех комитетов городской администрации, а также главу Курортного района Петербурга, причем все новые назначенцы — женщины.

«Это очень заметное решение — с нескольких точек зрения. Во-первых, все назначенные люди — это местные кадры, родившиеся или долго работавшие в городе на Неве. Во-вторых, все они работали по тому профилю, в тех сферах, в которых и получили новые должности.

К примеру, новый председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина долгое время работала в прокуратуре, ей понятен стандарт работы с силовыми органами, специфика работы «силового» комитета Смольного».

Перед Александром Бегловым в преддверие сентябрьских выборов губернатора станет вопрос о прозрачности и легитимности этих выборов, напомнил Баширов:

«Как известно, к женщинам у нас всегда доверие гораздо более высокое, нежели к мужчинам. Считается, что они более трудолюбивы, менее склонны к политическим интригам, а их решения — более рациональны. С этой точки зрения Беглов получил тех лиц, которым будут верить средства массовой информации. Санкт-Петербург — город сильных демократических традиций, и у новых назначенцев-женщин будет высокий уровень доверия граждан, им будут верить.

Также отмечу, что Юлия Аблец, которая возглавила Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, прошла через участие в конкурсе «Лидеры России» 2017 года. Это назначение — в тренде той федеральной политики, которая сейчас ведется администрацией президента. Это еще и важный сигнал тем людям, которые ищут себя по «социальным лифтам», связанным с властью, о том, что «Лидеры России» — это благодатный проект, который помогает показывать себя, реализовываться и двигаться по этому «лифту».

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Говоря о высказанном 14 января Александром Бегловым призыве к выходцам из Ленинграда-Петербурга вернуться в город, чтобы реализовать себя в новых условиях и послужить своей малой родине, Марат Баширов отметил, что этот призыв главы Петербурга может найти отклик только в том случае, если Беглов покажет таким людям «точку входа».

«Аналогичную работу в Нижегородской области ведет губернатор Глеб Никитин. Там создан механизм, который прямо показывает, куда обращаться этим людям: какие есть вакансии, как заявлять себя в регионе с тем или иным проектом.

Александру Беглову также стоило бы запустить аналогичный или собственный петербургский проект. Если какой-то человек уехал в Москву, и у него есть компетенции для применения в Санкт-Петербурге, он должен понимать, кому позвонить, к кому обратиться, как описать свой проект и так далее. В современных условиях всё это успешно делается с помощью информационных платформ», — отметил Марат Баширов.

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