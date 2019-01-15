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Суд в Гааге оправдал экс-президента Кот-д'Ивуара

Политика

Бывший глава государства предстал перед судом 30 ноября 2011 года за преступления против человечества

Гаага, Нидерланды, 15 января 2019, 14:42 — REGNUM  Бывший президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо, обвиненный в преступлениях против человечества, был оправдан сегодня, 15 января 2019 года, международным уголовным судом в Гааге, который распорядился о его немедленном освобождении. Об этом сообщает Le Figaro.

«Суд удовлетворил ходатайство об оправдании экс-президента Лорана Гбагбо и бывшего лидера движения «Молодые патриоты» Шарля Бле Гуде в отношении всех выдвинутых против них обвинений», — заявил председательствующий судья Куно Тарфуссер.

Бывший глава государства, который обвинялся в разжигании вооруженного конфликта после поражения на президентских выборах в 2010 году, предстал перед судом 30 ноября 2011 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года суд Кот-д'Ивуара оправдал жену бывшего президента страны Лорана Гбагбо, которая обвинялась в военных преступлениях.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд Кот-д'Ивуара оправдал жену президента

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