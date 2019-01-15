Жители Латвии не верят в свободу своих СМИ

Рига, , 14:19 — REGNUM По данным опроса агентства SKDS, в Латвии все больше людей сомневаются в том, что пресса свободна и независима. Об этом сообщает новостное агентство Skaties.lv.

За четыре года вера в свободную прессу среди латвийцев уменьшилась на 3%. Из статистических данных следует, что в 2015 году полностью свободной прессу признавали 25% опрошенных, а в 2019 только 22%.

Сообщается, что за последние восемь лет это самый низкий показатель. Ниже было только в 2009 году, тогда в свободе СМИ сомневался каждый пятый латвиец.

Частично свободной прессу признали 55% опрошенных, полностью не свободной — 14%, что на 2% больше чем в 2015 году, отмечает портал mixnews.lv.