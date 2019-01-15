Луценко: Около 70 приходов перешло из Украинской православной церкви в ПЦУ

Киев, , 14:13 — REGNUM «Проект закона №4128 относительно смены церковными приходами своего религиозного центра, позволит избежать религиозных конфликтов на Украине». Об этом 15 января на заседании согласительного совета Верховной Рады заявила представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко.

«Уже около 70 приходов перешло из Украинской православной церкви Московского патриархата в нашу независимую автокефальную украинскую церковь. Поэтому задача Украины — сохранить межконфессиональный мир, предусмотреть наиболее приемлемую для украинского общества прозрачную модель такого перехода приходов… Глава государства отмечает важность инициативы спикера Верховной Рады Андрея Парубия относительно поддержки и внесения на рассмотрение парламента законопроекта, который обеспечит фундаментальное и прозрачное право религиозных общин на смену своего подчинения», — сказал Луценко.

Она заявила, что Константинополь не предоставил томос Русской православной церкви.

«Украинская православная церковь стала одной из 15-ти автокефальных православных церквей, получив независимость и самоуправление в географических границах Украины. Я могла бы сказать одной из 14 церквей, потому что томос Российская православная церковь от матери-церкви не получала. В 1943 году именно Сталин сказал, что это будет автокефальная независимая церковь. Какое он имеет отношение к церковной православной жизни, непонятно», — добавила Луценко.

По её словам, Украина избавилась от религиозного влияния России.

«Это важный шаг Украины в освобождении от влияния Кремля, который считал Украину канонической территорией РПЦ. Наконец-то это произошло и православные Украины имеют возможность ходить в свою независимую украинскую церковь, без влияния Кремля», — подытожила Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января спикер парламента Андрей Парубий призвал Раду доработать проект закона №4128 относительно смены религиозными общинами своего религиозного центра, в соответствии с рекомендациями Европейского суда по правам человека.

«У нас есть зарегистрированный проект закона №4128, но к сожалению, он не учитывает все процедурные и юридические нюансы. Я обратился с просьбой в комитет, чтобы был разработан новый законопроект в соответствии с рекомендациями и решениями Европейского суда по правам человека. Это проект закона относительно смены религиозными общинами подчинения. Уверен, что новая редакция законопроекта будет отвечать лучшим европейским стандартам и поможет в полной мере реализовать права верующих и обеспечит свободу совести. Это обязанность государства заботиться о своих гражданах и обеспечить максимально демократический, европейский принцип перехода общин. Нужно прописать все юридические процедуры, которые бы позволили избежать любых конфликтов», — добавил Парубий.

Напомним, по состоянию на 11 января на Украине 47 приходов канонической Украинской православной церкви добровольно перешли в состав Православной церкви Украины. 9 января в Стамбуле члены синода Вселенского патриархата подписали томос об автокефалии ПЦУ. 6 января в Стамбуле Варфоломей вручил томос предстоятелю ПЦУ, митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию. 7 января, в Рождество по восточному обряду, в Софийском соборе в Киеве прошла первая служба ПЦУ.