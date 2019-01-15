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Нетаньяху призвал иранских военных покинуть Сирию

Политика

Тогда Израиль не будет на них нападать

Тель-Авив, Израиль, 15 января 2019, 14:12 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал иранских военнослужащих покинуть Сирию, сообщает 15 января Anadolu Ajansi.

«За последние четыре года мы столкнулись с большими проблемами, меняли фронты, но есть один серьезный фактор, работающий против нас — это Иран и его террористические подразделения», — подчеркнул Нетаньяху.

Глава израильского правительства обратился к военным Ирана, порекомендовав им скорее покинуть Сирию, что станет залогом их безопасности, ведь тогда Израиль перестанет на них нападать.

Напомним, вооруженные силы Ирана играют важную роль в Сирии в борьбе с террористическими организациями, воюющими с правительством страны. Тегеран оказывает поддержку Дамаску.

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Война в Сирии
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