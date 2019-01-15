Президент Литвы утвердила старого нового министра образования

Вильнюс, , 14:01 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 15 января, в должности нового министра науки и образования утвердила старожила литовской политики Альгирдаса Монкявичюса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Монкявичюс займёт эту должность уже в четвёртый раз. Ранее он отвечал за образование в правительствах Роландаса Паксаса (с 2000 года), Альгирдаса Бразаускаса (с 2001 года) и Гедиминаса Киркиласа (с 2006 года).

Монкявичюса в Литве оценивают, как высококлассного специалиста в сфере образования. Ранее он трудился в университете имени Миколаса Рёмериса и Шяуляйском университете. Дважды избирался в парламент Литвы.

В начале декабря 2018 года премьер-министр Саулюс Сквернялис отправил в отставку с должности министра образования Юргиту Петраускене. Поводом стали акции протеста литовских учителей, которые были недовольны изменением системы оплаты труда. В Литве вступила в силу реформа, согласно которой зарплаты учителей стали считаться по иному принципу, в зависимости от их загрузки. В результате, по утверждению властей, у 70% всех учителей зарплаты выросли. У 30% они остались прежними или даже снизились. Последнее касалось педагогов, которые заняты не полный день или преподают ещё реже. Это спровоцировало забастовку нескольких десятков школ, однако общее количество бастующих по Литве было меньше 1% от всех учителей. Тем не менее этого хватило для отставки Петраускене.