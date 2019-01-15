Украинские моряки отказались отвечать на вопросы суда

Москва, 15 января 2019, 13:53 — REGNUM Задержанные в Керченском проливе за нарушение госграницы России украинские моряки отказались давать показания. Об этом сообщили 15 января в Лефортовском суде Москвы.
В ходе судебного заседания по продлению им срока содержания под стражей украинские граждане отказались отвечать на вопросы «в соответствии со статьей 17 Женевской конвенции». Напомним, Женевская конвенция касается только обращения с военнопленными.
В статье 17 указанной конвенции говорится о том, что военнопленный при допросе обязан сообщить лишь свои фамилию, имя и звание, дату рождения и личный номер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рассмотрение ходатайства о продлении ареста задержанным в Керченском проливе украинским морякам началось в закрытом режиме.
Читайте также: В Москве началось заседание суда по продлению ареста украинским морякам