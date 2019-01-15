МИД Китая напомнил США о праве компаний работать с Nord Stream — 2

Пекин, , 13:52 — REGNUM Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин прокомментировала обращение американского посла в Германии к компаниям-инвесторам «Северного потока-2». Любые компании вправе сами принимать решения об участии в проекта других государств, а прочие страны должны уважать эти решения в полной мере, заявила она во время брифинга в Пекине.

Китайский дипломат пояснила, что Пекин обратил внимание на возможные санкции, о которых упомянул в письмах посол США в ФРГ Ричард Гренелл, и на жесткую ответную реакцию немецкой стороны. Ограничения грозят немецким компаниям за поддержку проекта газопровода «Северный поток-2».

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Любой стране и любому человеку следует в полной мере проявлять уважение к сотрудничеству и контактам компаний из разных стран, подчеркнула Хуа Чуньин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские дипломаты пояснили, что письма Гренелла стоит воспринимать не как угрозу, а как четкое выражение политики США. Однако позднее посол США в Германии повторил, что компании, работающие в сфере экспорта российской энергии, рискуют попасть под санкции.

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