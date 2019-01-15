Польша потрясена убийством президента Гданьска

Станислав Стремидловский, , 13:51 — REGNUM

Польша сегодня живет одним — убийством президента Гданьска Павла Адамовича. На него во время благотворительного концерта Большого оркестра напал молодой мужчина по имени Стефан, отсидевший ранее несколько лет в тюрьме за вооруженный грабеж. Убийца пытался придать своему злодеянию политическую окраску, выкрикивая, что это месть за «преступные деяния» партии «Гражданская платформа» (РО). Что само по себе было нелепо, ведь осенью прошлого года Адамович переизбрался в очередной раз на пост градоначальника вопреки позиции не только правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), но и РО, с которой его некогда связывала политическая общность.

Преступление осудили все польские политики. Президент Польши Анджей Дуда принял решение объявить в стране национальный траур в день похорон президента Гданьска. Весь город вышел на улицы в день, когда стало известным о смерти Адамовича. Ведь он был редким примером польского политика, который не смог надоесть своим избирателям за 20 лет, в течение которых он правил Гданьском. И, конечно, покушение на него стало предметом многочисленных дискуссий. Вопреки призывам избежать политизации этой трагедии предотвратить ее полякам не удалось. Некоторые оппозиционные правящей партии политики, журналисты и обыватели во всем винят PiS, с которой у Адамовича сложились крайне неприязненные отношения, говорят об «атмосфере ненависти», возлагая всю вину за это на власти. Хотя сам Гданьск в целом не особо поддерживает «Право и Справедливость», считая себя чем-то большим, нежели просто польским городом.

В свою очередь не удержались от некрасивых намеков и в правящей партии. Государственный польский телеканал TVP, который PiS контролирует, вышел вчера, 14 января, с новостными программами, которые вызвали бурное осуждение. Ряд журналистов публично попросили коллег из телеканала больше не обращаться к ним за комментариями. В этой накаленной ситуации раздаются голоса, призывающие поляков сплотиться, прекратить ненавидеть друг друга за тот или иной политический выбор. Но получится ли? Как заметил архиепископ Гданьский Славой Лешек Гвуджь, «к сожалению, примирения не произошло после Смоленска, и сегодня мы собираем плоды этого». Он не одинок в таких мрачных прогнозах. Хватает тех, кто уверен: спираль насилия будет только закручиваться. Особенно с учетом того, что этот год для Польши предвыборный, в мае состоятся выборы в Европейский парламент, а осенью — в сейм. И эти наблюдатели не видят сейчас, чтобы стороны согласились примириться, напротив, они требуют извинений первыми друг от друга.

Так что, наверное, прав тот, кто сказал, что сейчас «Польша лишилась политической невинности». Но хватит об этом. В такие минуты стоит вспомнить, кем был Павел Адамович. Он в целом симпатизировал россиянам, хотя и осуждал «имперские нотки» нашей страны. Для польского политика в отношении России он все-таки старался быть честным. В мае 2017 года президент Гданьска в интервью «Российской газете» говорил: «То, что польская сторона отменила малое пограничное передвижение с Калининградской областью — это безобразие. Мы в Гданьске очень сильно протестовали… Наши общества и народы должны встречаться, общаться. Я сам неоднократно бывал свидетелем того, как россияне из Калининградской области массово знакомились с нашими городами, бывало, что помогал им с переводом в ресторанах и других местах. Я часто говорил и готов повторить сегодня: это создавало возможность масштабной спонтанной встречи россиян и поляков. А ведь шанс на диалог и уменьшение количества наших стереотипов друг о друге есть только тогда, когда люди встречаются друг с другом и разговаривают лицом к лицу».

Адамович был тем, кто установил традицию, начиная с 1995 года, в день освобождения Гданьска от фашизма возлагать цветы на могилы погибших в ходе боев в марте 1945 года советских солдат. «Я вспоминаю, как впервые приехал в Ленинград, и меня первым делом привезли к Вечному огню в память о погибших во время войны, — объяснял президент Гданьска. — Я не понял тогда этого отношения: мне казалось, что, спустя столько лет это уж слишком. А когда я почитал о том, что за трагедия там случилась, я понял, что было бы очень плохо, если бы петербуржцы не чтили по сию пору память сотен тысяч умерших от голода во время блокады… Я разделяю мнение, высказанное когда-то Дональдом Туском: «Советский солдат не мог принести нам полной свободы, потому что у него самого ее не было». Но нам нельзя забывать, что именно эта страна — СССР — и все ее народы понесли наибольшие потери в борьбе с нацизмом. Нельзя врать и делать вид, что так не было».

Память Адамовича почтили в соседнем Калининграде, где заседание общественно-политического совета в правительстве завершилось минутой молчания. Как отметил калининградский губернатор Антон Алиханов, «жаль, что вынужден закончить заседание совета на такой ноте. Мы были лично знакомы с Павлом Адамовичем, он был другом Калининградской области. Адамович возглавлял Гданьск долгое время, и надеюсь, что наши отношения с Польшей не изменятся. Также хочу выразить соболезнование его семье — Павел был хорошим человеком». Автор этих строк со своей стороны также хотел бы выразить глубокие соболезнования родным и близким президента Гданьска и просить Господа Бога дать им сил пережить эту страшную трагедию.