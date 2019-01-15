Опросы выявили лидера президентской гонки в Сальвадоре

Сан-Сальвадор, , 13:56 — REGNUM Кандидат в президенты Сальвадора Наиб Букеле имеет шансы одержать победу в первом туре президентских выборов, пишет испанская газета ABC.

Согласно январскому опросу института Cid Gallup, кандидат от консервативного «Большого альянса за национальное единство» (GANA) Букеле может рассчитывать на поддержку 57% избирателей. Его главного соперника — Карлоса Кальеху из «Республиканского националистического альянса» (Arena) — готов поддержать 31% избирателей.

Кандидат от правящей левой партии «Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти» (FMLN) Уго Мартинес занял третье место в опросах, набрав 11% потенциальных голосов.

Родившийся в Сальвадоре в 1981 году Наиб Букеле родом из Палестины. Его альянс GANA выступает за радикальные меры, такие как смертная казнь, использование вооруженных сил для борьбы с преступными бандами. В то же время он предлагает легализовать аборты, которые на данный момент запрещены.

Президентские выборы в Сальвадоре состоятся 3 февраля.