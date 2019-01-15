Вторник, 15 Января 2019 года
13:56:26 МСК

Опросы выявили лидера президентской гонки в Сальвадоре

Политика

Кандидат от правящей партии FMLN значительно отстает от своих соперников

Сан-Сальвадор, 15 января 2019, 13:56 — REGNUM  Кандидат в президенты Сальвадора Наиб Букеле имеет шансы одержать победу в первом туре президентских выборов, пишет испанская газета ABC.

Согласно январскому опросу института Cid Gallup, кандидат от консервативного «Большого альянса за национальное единство» (GANA) Букеле может рассчитывать на поддержку 57% избирателей. Его главного соперника — Карлоса Кальеху из «Республиканского националистического альянса» (Arena) — готов поддержать 31% избирателей.

Кандидат от правящей левой партии «Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти» (FMLN) Уго Мартинес занял третье место в опросах, набрав 11% потенциальных голосов.

Родившийся в Сальвадоре в 1981 году Наиб Букеле родом из Палестины. Его альянс GANA выступает за радикальные меры, такие как смертная казнь, использование вооруженных сил для борьбы с преступными бандами. В то же время он предлагает легализовать аборты, которые на данный момент запрещены.

Президентские выборы в Сальвадоре состоятся 3 февраля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в странах Латинской Америки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить