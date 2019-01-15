Верховная рада рассмотрит закон «О языке» в феврале — Парубий

Киев, , 13:53 — REGNUM Рассмотрение во втором чтении закона № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» запланировано на февраль, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщил 15 января телеканал 112.ua.

«Сегодня две фракции поднимали вопрос закона «О языке». Я думаю, что я буду безотлагательно инициировать его рассмотрение в феврале», — рассказал Парубий.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2018 года Верховная рада Украины с девятой попытки приняла в первом чтении скандальный закон «О языке», предусматривающий тотальную дерусификацию всех сфер жизни, и создание института «языковых инспекторов», которые смогут налагать штрафы за «нарушения в сфере использования украинского языка».

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Лояльные киевскому режиму эксперты считают, что данный закон вызовет отторжение у значительной части населения Украины и приведёт к росту сепаратистских тенденций в стране.

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