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Зачем Трамп шантажирует европейцев выходом США из НАТО

Политика

Дональд Трамп недоволен союзниками по НАТО и рассматривает вариант выхода США из альянса

Вашингтон, 15 января 2019, 13:31 — REGNUM  Президент США шантажирует европейских лидеров, добиваясь увеличения их расходов на участие в НАТО, но ни европейские политики, ни американские военные не позволят ему действительно вывести страну из альянса, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 15 января, комментируя сообщения о рассмотрении Дональдом Трампом возможности выхода США из НАТО.

Ранее The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что президент США по-прежнему недоволен тем фактом, что остальные члены альянса тратят, по его мнению, недостаточно средств на оборону, и может рассмотреть возможность выхода США из НАТО, если ситуация не изменится.

Разговоры о возможности выхода США из НАТО, которые ведутся уже не первый месяц, — это нечто из категории примитивного шантажа союзников. Дональду Трампу желательно заставить европейцев увеличить их расходы на участие в альянсе. Для союзников такой шантаж приемлем, потому что ничем неудобным не чреват. Если они решат увеличить расходы на оборону, он им даже удобен: есть ещё одно обоснование для налогоплательщиков, почему это надо сделать. Если решат не увеличивать, бояться нечего, никаких резких шагов по своему военному присутствию в Европе США предпринимать не будут.

Вдумаемся, для чего, главным образом, и американцам, и европейцам сегодня служит их совместное участие в НАТО. Чтобы объединить их военные усилия для решения той или иной задачи? С чисто военной точки зрения любую такую задачу американцы могут решить сами. НАТО — это инструмент политического прикрытия и обоснования. Обоснования тех или иных нужных США военных действий на европейском или каком-то ином театре военных действий. Обоснования собственно военного присутствия США в Европе.

Не будет НАТО — а без США его не будет, — не будет и приемлемой для Вашингтона и его европейских союзников политической и правовой основы присутствия американских войск на европейской территории. Они сразу из войск союзнических превратятся в войска оккупационные. И никак иначе это присутствие представить европейской общественности — особенно в важнейших для США странах континента: Германии, Франции, Италии, Испании, — не удастся.

Так что выйти из НАТО Дональду Трампу не позволит никто, в том числе и американские военные, которым такое изменение их статуса будет крайне неудобно. Но в первую очередь этого не позволят сделать европейские политики. Вот он их и шантажирует, — отметил Михаил Демурин.

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НАТО: планы, развитие, проблемы
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