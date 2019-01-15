Военным Мьянмы приказали «сокрушить» боевиков в штате Ракхайн — СМИ

Нейпьидо, , 13:38 — REGNUM Правительство Мьянмы отдало распоряжение военным «сокрушить» боевиков в мятежном штате Ракхайн, сообщает 15 января Reuters.

Подобное заявление было сделано после того, как боевики совершили с начала 2019 года ряд нападений на правительственные блокпосты, в ходе которых были убиты 13 полицейских.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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